Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle TEKNOFEST heyecanı yaşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle TEKNOFEST heyecanı yaşıyorlar

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle TEKNOFEST heyecanı yaşıyorlar

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları takımlar bünyesinde hazırladıkları 2 projeyle TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması “Fikir Kategorisi”nde yarışıyorlar.
TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Türkiye’de ilk 5’te yer alan Bartın Üniversitesinde, öğrenciler TEKNOFEST heyecanı yaşıyor. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin girişimiyle kurulan BAR_CoVAC Takımı, Teknofest Biyoteknoloji İnovasyonu Yarışması Fikir Kategorisinde 2 projeleriyle yarışıyor. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileriyle birlikte Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir öğrencinin yer aldığı BAR_CoVAC Takımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsün hayvanlardan insanlara bulaşının önlenmesi için yenilikçi bir kombine aşının yerli imkanlarla üretilmesini hedefliyor.
Üretmeyi seven ve yenilikçi yönü baskın olan bir ekip olduklarını ifade eden BAR_CoVAC Takım Lideri Buket Yıldırım, “BAR_CoVAC takımı olarak, son yıllarda artan virüs vakaları nedeniyle insanlığın karşılaştığı tehdidin farkındayız. Bu tehdidin bilim ve akıl yoluyla çözülebileceğini düşünen bir ekibiz. Rekombinant DNA Teknolojisi yöntemini kullanarak, bilim ve teknolojinin bize sunduğu olanakları ülkemize en yararlı olacak şekilde değerlendirmekteyiz. Bu proje fikrimizde insanlığın karşılaştığı virüslerden biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni yerli aşı çalışmamız ile ülke popülasyonunu koruma altına almayı hedeflemekteyiz” dedi.
Öğrencilerin edindikleri tecrübelerin onları her zaman bir adım öne taşıyacaklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimize, ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Böylece aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra edinilen tecrübelerin öğrencilerimizin mesleki hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Rektör Uzun, TEKNOFEST gibi organizasyonların öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve motivasyon sağlaması için oldukça önemli olduğunun da altını çizerek “Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bu girişimler, yerli ve milli üretim konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde hünerlerini sergiliyor, önemli kazanımlar elde ediyor. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında gençlerimizi teşvik eden gayretleriyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoğun ilgi gören proje TÜBİTAK tarafından yeniden desteklendi
YEREL HABERLER Yoğun ilgi gören proje TÜBİTAK tarafından yeniden ...
Çalıntı malzemeler internetten satışa çıktı, jandarma malzemelere el koydu
YEREL HABERLER Çalıntı malzemeler internetten satışa çıktı, jandarma ...
Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton üretiyor
YEREL HABERLER Hasta eşi için kozalak pekmezi yaptı, şimdi 5 ton ...
KOAH hastası eşi için üretti şimdi siparişlere yetişemiyor 30 kavanozla başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin hastalığı için ürettiği kozalak pekmezi siparişlerine yetişemiyor
YEREL HABERLER KOAH hastası eşi için üretti şimdi siparişlere ...
Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma alanına yönelik düzenlenen IV. Ar-Ge Proje Pazarı’na TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma alanına yönelik ...
Şehit oldu sanılmıştı, döndüğünde ailesi bile tanıyamamış Şehit oldu sanılan Kore gazisinin ilginç hikayesi Bartınlı Kore gazisi yeniden asker olmak istiyor
YEREL HABERLER Şehit oldu sanılmıştı, döndüğünde ailesi bile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.