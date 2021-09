Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle TEKNOFEST heyecanı yaşıyorlar

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları takımlar bünyesinde hazırladıkları 2 projeyle TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması “Fikir Kategorisi”nde yarışıyorlar.

TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında Türkiye’de ilk 5’te yer alan Bartın Üniversitesinde, öğrenciler TEKNOFEST heyecanı yaşıyor. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin girişimiyle kurulan BAR_CoVAC Takımı, Teknofest Biyoteknoloji İnovasyonu Yarışması Fikir Kategorisinde 2 projeleriyle yarışıyor. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileriyle birlikte Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir öğrencinin yer aldığı BAR_CoVAC Takımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsün hayvanlardan insanlara bulaşının önlenmesi için yenilikçi bir kombine aşının yerli imkanlarla üretilmesini hedefliyor.

Üretmeyi seven ve yenilikçi yönü baskın olan bir ekip olduklarını ifade eden BAR_CoVAC Takım Lideri Buket Yıldırım, “BAR_CoVAC takımı olarak, son yıllarda artan virüs vakaları nedeniyle insanlığın karşılaştığı tehdidin farkındayız. Bu tehdidin bilim ve akıl yoluyla çözülebileceğini düşünen bir ekibiz. Rekombinant DNA Teknolojisi yöntemini kullanarak, bilim ve teknolojinin bize sunduğu olanakları ülkemize en yararlı olacak şekilde değerlendirmekteyiz. Bu proje fikrimizde insanlığın karşılaştığı virüslerden biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni yerli aşı çalışmamız ile ülke popülasyonunu koruma altına almayı hedeflemekteyiz” dedi.

Öğrencilerin edindikleri tecrübelerin onları her zaman bir adım öne taşıyacaklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimize, ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Böylece aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra edinilen tecrübelerin öğrencilerimizin mesleki hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rektör Uzun, TEKNOFEST gibi organizasyonların öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve motivasyon sağlaması için oldukça önemli olduğunun da altını çizerek “Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bu girişimler, yerli ve milli üretim konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli disiplin ve kategorilerde hünerlerini sergiliyor, önemli kazanımlar elde ediyor. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında gençlerimizi teşvik eden gayretleriyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.