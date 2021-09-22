Japonya Büyükelçisi, Bartın'da Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-JAPONYA Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Bartın´ın Kozcağız beldesinde Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi´nin açılışına katıldı. Büyükelçi Kazuhiro selde yaşamını yitiren Arife Ünal´ın mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Japonya Büyükelçiliği´nce yerel hibe projeleri programı kapsamında desteklenen Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Kadın Meslek Eğitim ve Beceri Merkezi´nin açılışı yapıldı. Törene Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç katıldı. Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro törende yaptığı konuşmada, "Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı´ndan Japonya hükümetine bölgede yaşayan kadınların çalışma hayatına atılabilmeleri için gerekli olan eğitim ortamını sağlayabilmelerini hedefleyen bir proje teklif edilmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek, kadınlar için mesleki eğitim merkezinin yenilenmesi ve kursların uygulanması için gerekli ekipmanların temini konusunda hibe desteği sağladık. Yenilenen eğitim merkezinde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin üretimi ile ilgili beceriler kazanmaları ve bölgede özgürlüklerini kazanabilmeleri adına, bir adım atmaları oldukça mutluluk vericidir." dedi.

Törende daha sonra kursiyerlere belgeleri verildi. Büyükelçi Kazuhiro ve davetliler merkezi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

SELDE YAŞAMINI YİTİREN KADININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, tören sonrasında 11 Ağustos günü Bartın´ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Arife Ünal´ın mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-09-22 17:10:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.