İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

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Bartın’da işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın Amasra karayolunun Uğurlar mevkiinde meydana geldi. Amasra’dan Bartın’a seyir halinde olan İsa Yıldırım’ın (47) kullandığı 74 AT 568 plakalı işçi servisi Uğurlar köyü mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp devrildi.

Kazada devrilen işçi servisinin Türkiye Taşkömürleri Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçilerini taşıdığı öğrenilirken, kaza sonucu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza yapan işçi servisinin şoförü İsa Yıldırım, “Yol devamlı kayıyor. Zemin yüzeye çıkmış. Sağ şeritten sol şeride attı bizi. Bir anda araba kaymaya başladı. Bir sağ bir sol yaptı. Toparlamaya çalıştım, düzelmedi. Bariyere vurduk, yan yattı” dedi.

Devrilen minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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