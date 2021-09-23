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Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı

DHA

Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, maden işçilerini taşıyan minibüsün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı. 
Kaza, saat 07.30 sıralarında, BartınAmasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´nde çalışan işçileri taşıyan İsa Yıldırım (47) yönetimindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Yan yatan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklenerek, yol ortasında durdu. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Minibüs şoförü İsa Yıldırım, "İşçileri Amasra´dan aldım, Bartın´a getiriyordum. Minibüs bir anda kaymaya başladı. Yol kenarındaki bariyere çarptım sonra sürüklendik ve yol ortasında durduk. Şu anda ağır yaralımız yok. Arkadaşlarımız hepsi ayakta, ufak tefek yaraları olduğunu biliyoruz. Geçmiş olsun" dedi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-09-23 09:07:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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