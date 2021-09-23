Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı (1)

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur´a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-09-23 13:06:32
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