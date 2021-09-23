Bartın'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da bir yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda yaralı ve ölü olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Bartın'da yaşandı. Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü ile Renault marka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine AFAD, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.