Kazada eşiyle ölen komiser yardımcısı için Bartın'da tören

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir (43) için Bartın Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi.
Bolu´daki teyzesinin cenazesine katılmak için dün yola çıkan, Bartın Emniyet Müdürlüğü´nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir´in bulunduğu otomobile, otobüs çarptı. Kazada Uğur Özdemir, eşi Emine Özdemir ve otobüsün yedek sürücüsü yaşamını yitirdi. Uğur Özdemir´in cenazesi, bugün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak, sirenler eşliğinde Bartın Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. 3 aydır Bartın´da görev yapan Özdemir için düzenlenen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, meslektaşları ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından törende, Uğur Özdemir´in öz geçmişi okundu. İl Müftüsü tarafından duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir´in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bolu´nun Mudurnu ilçesine gönderildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Ankara´dan Bartın´a gelen, 'Efe Tur´a ait otobüsün yoldan çıkması ve sonrasında otomobille çarpışması, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolda savrulduğu, karşı şeride geçerek, otomobile çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-09-24 10:19:11
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