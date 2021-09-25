Rektör Uzun’a Almanya’dan ziyaret

Almanya’nın Bochum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Torsten Rutinowski ve beraberindekiler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret ettiler.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, Erasmus+ Gençlik ve ESC Projeleri sorumlusu Ahmet Abalı ile birlikte Almanya ile bölgemiz arasında sosyal ve kültürel işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan iş insanı Osman Serkan Ay’ın da yer aldığı ziyarette, Bartın Üniversitesinde yapılan çalışmalardan bahsedildi.

İki kurum arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Bochum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Torsten Rutinowski ve iş insanı Osman Serkan Ay’a teşekkür etti.

Uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediklerini ifade eden Rektör Uzun “Uluslararasılaşma noktasında üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. 72 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerimizle yol arkadaşlığı yaparak, geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda hedeflerimize katkılar sunacağına inandığım bugünkü görüşmeyi oldukça önemli buluyor, Torsten Rutinowski ve Osman Serkan Ay’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bartın Üniversitesini ilgiyle takip ettiklerinin ifade eden Rutinowski ise üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların öneminden bahsederek yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.