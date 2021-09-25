Rektör Uzun’a Almanya’dan ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’a Almanya’dan ziyaret

İHA

Rektör Uzun’a Almanya’dan ziyaret

Almanya’nın Bochum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Torsten Rutinowski ve beraberindekiler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret ettiler.
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, Erasmus+ Gençlik ve ESC Projeleri sorumlusu Ahmet Abalı ile birlikte Almanya ile bölgemiz arasında sosyal ve kültürel işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan iş insanı Osman Serkan Ay’ın da yer aldığı ziyarette, Bartın Üniversitesinde yapılan çalışmalardan bahsedildi.
İki kurum arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Bochum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Torsten Rutinowski ve iş insanı Osman Serkan Ay’a teşekkür etti.
Uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediklerini ifade eden Rektör Uzun “Uluslararasılaşma noktasında üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. 72 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerimizle yol arkadaşlığı yaparak, geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda hedeflerimize katkılar sunacağına inandığım bugünkü görüşmeyi oldukça önemli buluyor, Torsten Rutinowski ve Osman Serkan Ay’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bartın Üniversitesini ilgiyle takip ettiklerinin ifade eden Rutinowski ise üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların öneminden bahsederek yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ...
Kazada eşiyle ölen komiser yardımcısı için Bartın'da tören
YEREL HABERLER Kazada eşiyle ölen komiser yardımcısı için Bartın'da ...
Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için ...
Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada Komiser yardımcısı ve eşi cenazeye giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza ...
Yıllık izne gelen uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yıllık izne gelen uzman çavuş, kazada hayatını ...
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı / Ek ...
Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- ...
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser yardımcısı ve eşi çıktı Çiftin Mudurnu'daki teyzelerinin cenazelerine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde ölenler komiser ...
Bartın'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: ...
Bartın'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER Bartın'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: Ölü ve ...
Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı (1)
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 ...
Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 ...
İşçi servisi devrildi: 11 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi devrildi: 11 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.