Bartın Üniversitesi mezunu Şennur Demir, Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi mezunu, milli sporcu Şennur Demir, Nuri Eroğlu Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında +81 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Şennur Demir, sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Zonguldak’ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele eden Demir, +81 kiloda tüm rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Aldığı başarılardan dolayı Demir’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bilimsel başarılarımızın yanında, sportif alanda da elde ettiğimiz başarılarla adımızdan bahsettirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda milli gururumuz Şennur Demir Zonguldak’ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında altın madalya almayı başardı. Kendisini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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