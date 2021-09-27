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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un yeni akademik yıl mesajı

İHA

Rektör Uzun’un yeni akademik yıl mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 20212022 Akademik Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında 20212022 Akademik Yılı’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bartın Üniversitesinin her geçen gün büyüyüp geliştiğini dile getiren Rektör Uzun, “Başarılarıyla adından söz ettiren, çalışmalarıyla bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek olan Bartın Üniversitesinde en iyiye ulaşma azmi taşıyan akademikidari insan kaynağımız ve öğrencilerimiz ile yeni bir akademik yıla daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemiz, geçtiğimiz yıllarda birçok önemli başarıya imza atan tüm bileşenleriyle her geçen gün kendini daha da geliştiriyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bilimsel çalışmaların yanında kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle de öne çıkan Üniversitemiz, ortak aklın da erdemiyle her alanda sürdürülebilir bir şekilde büyüyor ve gelişiyor” dedi.
Rektör Uzun, üniversite olarak hedeflerinin ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek olduğunu aktardığı mesajında öğrencilere şu ifadelerle seslendi:
“Sevgili Öğrencilerimiz, Bartın Üniversitesi ailesi olarak 20212022 Akademik Yılı’nın sevincini ve heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. En temel önceliğimiz olan siz değerli öğrencilerimizle yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminin her anını birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolculukta hem birey hem de kurum olarak sınırlarımızı genişleteceğimize, ufkumuzu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu büyük ailenin bir üyesi olarak başarı çıtanızı daha da yukarılara çıkaracak ve ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe birlikte taşıyacağız. Bu düşüncelerle 20212022 Akademik Yılı’nın tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari insan kaynağımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bartın Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize de ‘hoş geldiniz’ diyor, başarılarla dolu bir hayat temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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