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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde TÜBİTAK’ın özel çağrısı hakkında bilgiler verildi

İHA

Bartın Üniversitesinde TÜBİTAK’ın özel çağrısı hakkında bilgiler verildi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda akademisyenlere TÜBİTAK’ın “1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Spor Araştırmaları” başlıklı özel çağrısı hakkında bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya farklı disiplinlerde çalışan öğretim elemanları yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak 20172020 yılları arasında proje sayılarını 12 kat arttırdıklarını ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini söyledi.
Bartın Üniversitesinde sürekli iyileşme hedefiyle her geçen gün yeni başarılara imza atıldığının altını çizen Rektör Uzun, “Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz. Bunun sonucunda dış fonlar tarafından desteklenen 2017 yılında 6 olan proje sayımız, 2020 yılında 76’ya ulaşmıştır. 2021 yılı henüz devam ederken ise proje sayılarımızın 68’e ulaştığını mutlulukla ifade etmek istiyorum. Oluşturmaya gayret gösterdiğimiz ekosistemin bir sonucu olarak elde edilen bu başarıları sürdürülebilir kılmak istiyoruz” dedi.
TÜBİTAK’ın “1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açtığı özel çağrı hakkında bilgiler veren Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ise “Spor Araştırmaları” başlıklı özel çağrının disiplinlerarası bir iş birliğiyle gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.
Bartın Üniversitesinin sahip olduğu nitelikli akademik kadro ile bu çağrı için önemli avantajları olduğunu aktaran Prof. Dr. Zahmakıran, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, ‘1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında ‘Spor Araştırmaları’ başlıklı özel bir çağrıya çıkıldı. Sporun birçok farklı disiplin ile etkileşim içine girmesi nedeniyle spor bilimleri çalışmalarına daha bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşılmasının hedeflendiği çağrıda akademisyenlerimiz iş birliği içerisinde adımlar atabilirler. Bu doğrultuda ortaya çıkacak etkileşimle spor ve sporla ilişkili konularda nitelikli bilimsel araştırmaların ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.
Öğretim elemanlarının ilgiyle takip ettiği toplantıda proje yazma ve yönetme konularında bilgiler veren Prof. Dr. Zahmakıran, katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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