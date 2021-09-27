Rektör Uzun: “Gençlerimiz hayallerini TEKNOFEST’te gerçeğe dönüştürüyor”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021’e katılarak öğrencilere destek verdi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi için çalışan birçok kuruluşun paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST 2021’e katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen festival kapsamında TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyonu Yarışması’na katılan Bartın Üniversitesi öğrencileri Buket Yıldırım, İslim Esra Yılmazer ve ekip arkadaşları Boran Çelik ile bir araya gelen Rektör Uzun, öğrencileri girişimleri dolayısıyla tebrik etti. Yarışmalara katılan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Sude Aksu ile de görüşen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi tüm bileşenleriyle ülkemizin kalkınmasına değer katmak için çalışıyor. Bunların başında da öğrencilerimiz ve mezunlarımız geliyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun önemli temaslarda bulundu

Rektör Uzun, TEKNOFEST temasları kapsamında ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesinde öncülük eden kurum ve kuruluşların standını da ziyaret etti. Ziyaretlerde; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile görüşen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin bölgesel odaklı çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti.



“Milli Teknoloji meşalesi en yükseğe taşınıyor”

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganıyla yanan meşaleyi en yükseğe taşındığının altını çizen Rektör Uzun, “Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST ile binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Gençlerimiz çeşitli disiplin ve kategorilerde ter döküyor, eğleniyor, öğreniyor ve geleceğimiz için umut veriyor” dedi.



“Bartın Üniversitesi geleceğimize değer katan çalışmalar yapıyor”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde tüm bileşenleriyle “Milli Teknoloji Hamlesi”ne ve ülke olarak konulan hedeflere katkılar sunmak için büyük gayret gösterildiğinin altını çizerek “Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi yolunda tüm bileşenlerimizle birlikte durmadan çalışıyoruz. Bölgesel odaklı çalışmalarımızla önemli başarılara imza atıyor, ülkemizin gelişimine değer katıyoruz. Heyecanımızı tüm Türkiye ile paylaşmak için ArGe Proje Pazarı etkinlikleriyle ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi Üniversitemiz çatısı altında bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.



“IV. ArGe Proje Pazarı başvuruları devam ediyor”

IV. ArGe Proje Pazarı’na başvuruların devam ettiğini de hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusu başta olmak üzere ülkemizin gelişimine değer katacak projeleri beklemekteyiz. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek etkinliğimizle birlikte 14 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerle ilgili sektör temsilcilerinin de dikkatini çekecek ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir. 2526 Ekim 2021 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde yapılacak proje pazarı için 30 Eylül 2021 tarihine kadar projepazari.bartin.edu.tr adresinden başvurular alınmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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