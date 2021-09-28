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Tarihi Direkli Kaya’ya spreyle yazılar yazıldı Amasra’da tarihi yapıya spreyle yazılar yazıldı

İHA

Tarihi Direkli Kaya’ya spreyle yazılar yazıldı Amasra’da tarihi yapıya spreyle yazılar yazıldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde Cenevizliler döneminde inşa edildiği bilinen ve Kraliçe Amastris’in havuzunun olduğuna inanılan Direkli Kaya’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Cenevizliler döneminde inşa edildiği bilinen ve Amasra’ya ismini veren Kraliçe Amastris’in havuzunun olduğuna inanılan Direkli Kaya’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla isim ve çeşitli yazılar yazıldı.
7 metre uzunluğundaki tarihi Direkli Kaya’nın denizi aydınlatmak ve gözetlemek için Cenevizliler tarafından inşa edildiği, Bizans döneminde de Liman olarak kullanıldığı tahmin edilirken bölgede Kraliçe Amastris’in havuzunun olduğuna inanılmakta. Çevresinde kayaya oyulmuş basamaklar ve mermerden bir iskele bulunan Direkli Kaya’nın üzeri ve çevresine sprey boyalarla yazılan yazılar tepkilere neden oldu.
Bölgeyi gezmek için Denizli’den geldiğini ifade eden Selcan Ceylan, “Burayı çok merak ederek gelmiştik. Kötü bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Artı böyle şeylerin yapılmaması gerektiğini, hoş bir örnek olmadığını, korumamız gerektiğini düşünüyorum. Ne amaçla ve neden böyle bilinçsizce şeyler yapıldığı, kirlilik oluşturduğunu ve hoş bir görüntü olmadığını düşünüyorum” dedi.
Tarihi Direkli Kaya’ya sprey boyalarla yazılan yazılarla ilgili inceleme başlatılırken yazıları yazan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan söz konusu yazıların tarihi dokuya zarar verilmeden temizlenmesi içinde çalışma başlatılması bekleniyor.

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