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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cıngı, Rektör Uzun’u ziyaret etti

İHA

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cıngı, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’ın da yer aldığı ziyarette Bartın Üniversitesi ile Erciyes A.Ş. arasında yapılabilecek tecrübe paylaşımı ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ilgileri dolayısıyla Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cıngı’ya teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde kamuüniversitesanayi iş birliğinde yapılan çalışmalardan bahsetti.
Rektör Uzun, kamuüniversitesanayi iş birliğinin kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirterek “İyi işleyen sistemin temel bileşeni, birlikte bir şeyler yapabilme başarısına erişmektedir. Bunun için ise hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde ulaşılan noktadan mutluluk duyuyor, olası iş birlikteliklerini önemsiyoruz” dedi.
Misafirperverliğinden dolayı Rektör Uzun’a teşekkür eden Dr. Cıngı ise Bartın Üniversitesini ilgiyle takip ettiklerini ifade etti.
Dr. Cıngı, “Yükseköğretim kurumları bir şehrin ve bölgenin kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesinde yapılan çalışmaları ilgiyle izliyor, elde edilen başarılardan mutluluk duyuyoruz. Kış turizmi ve sporları alanında Türkiye’den hizmet ihraç eden ilk şirket olan Erciyes A.Ş. ile Bartın Üniversitesi arasında tecrübe paylaşımı ve iş birliği konularında ilişkilerimizi geliştirmekten mutluluk duyacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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