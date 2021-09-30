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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle ilk 10’da yer aldı

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencileri biyoteknoloji proje fikirleriyle ilk 10’da yer aldı

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları BAR_CoVAC Takımı bünyesinde hazırladıkları proje fikriyle TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması “Fikir Kategorisi”nde ilk 10’da yer almayı başardı.
Bartın Üniversitesi öğrencilerinin girişimiyle kurulan BAR_CoVAC Takımı, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyonu Yarışması “Fikir Kategorisi”nde ilk 10’da yer aldı. Onlarca başvurunun yapıldığı yarışmada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsün hayvanlardan insanlara bulaşının önlenmesi için yenilikçi bir kombine aşının yerli imkânlarla üretilmesini hedefleyen takım üyeleri önemli bir başarı elde etti.
Öte yandan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Sude Aksu’nın yer aldığı Phoenix Team Takımı da “Çürüklere Karşı Doğanın Savaşı: Yeni Tip Diş Fissürü” adlı proje ile aynı kategoride finalde yarışan takımlar arasında yer aldı.
BAR_CoVAC takımı olarak, son yıllarda artan virüs vakaları nedeniyle insanlığın karşılaştığı tehditlerin farkında olduklarını ifade eden takım lideri Buket Yıldırım, “Bu tehdidin bilim ve akıl yoluyla çözülebileceğini düşünen bir ekibiz. Rekombinant DNA Teknolojisi yöntemini kullanarak, bilim ve teknolojinin bize sunduğu olanakları ülkemize en yararlı olacak şekilde değerlendirmekteyiz. Bu proje fikrimizde insanlığın karşılaştığı virüslerden biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ni yerli aşı çalışmamız ile ülke popülasyonunu koruma altına almayı hedefledik. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve değerli hocamız Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu başta olmak üzere bizlere güvenen ve emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Öğrencileri elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimini her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte yoğun çaba sarf ediyor, öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu doğrultuda yeni fikirler üreterek insanlığın hizmetine sunmak için yola çıkan öğrencilerimiz Buket Yıldırım, İslim Esra Yılmazer ve ekip arkadaşları Boran Çelik’i ile birlikte kıymetli mezunumuz Sude Aksu ve ekibini TEKNOFEST’te elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Rektör Uzun, öğrencilerin elde ettikleri tecrübelerin kendilerini geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan biri olduğunu da aktararak “TEKNOFEST gibi organizasyonların öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve motivasyon sağlaması için oldukça önemli buluyorum. Bugünün gençleri, yarının mimarları olacak öğrencilerimizin elde ettikleri tecrübelerle geleceğimize değer katacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında gençlerimizi teşvik eden gayretleriyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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