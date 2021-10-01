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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuru süresi uzatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuru süresi uzatıldı

Bartın Üniversitesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek “ArGe Proje Pazarı” için başvuru süresi gelen talepler üzerine 10 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Bartın Üniversitesinin TÜBİTAK tarafından desteklenen “IV. ArGe Proje Pazarı” etkinliği için son başvuru tarihi 10 Ekim 2021 Pazar günü sonuna kadar uzatıldı. Şu ana kadar Türkiye’nin farklı illerinden başvuruların gerçekleştirildiği etkinliğin başvuru süresi gelen talepler üzerine değiştirildi. Birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen etkinlikte Bartın Valisi Sinan Güner ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek gibi isimler de katılımcılarla bir araya gelecek.
TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında desteklenen etkinlikte katılımcıların yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak.
14 ana temada projeler yarışacak
Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı etkinliğinin temaları, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına dönük tematik alanlardan, farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayınlandı. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının ile ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü arttıracak “Filyos Limanı Projesi”ne katkılar sunulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmaların düzenlenmesine karar verildi.
Etkinlik kapsamında “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler”, “Katmanlı Üretim”, “Kimya ve Biyoteknoloji”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca IV. ArGe Proje Pazarı ile “Lise Kategorisi”nde de projelere yer verilecek.
Başvurular çevrim içi olarak yapılıyor
Başvuruların alınmaya devam edildiğini açıklayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” konusu başta olmak üzere ülkemizin gelişimine değer katacak projelerin etkinlik kapsamında değerlendirileceğinin altını çizdi.
Rektör Uzun, proje pazarı etkinliğinde kamuüniversitesanayi iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiğini ifade ederek “Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı etkinliği için oluşturulan projepazari.bartin.edu.tr adresinden başvurular alınmaya devam ediyor. Ayrıca bu web adresimiz üzerinden ayrıntılı bilgilere ve iletişim adreslerine ulaşılabiliyor. Etkinlik kapsamında 2526 Ekim 2021 tarihlerinde proje sahipleriyle sektör temsilcileri bir araya gelecek ve dereceye giren projelerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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