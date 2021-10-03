Toplantıya giden MHP´liler midibüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı (3)



BARTIN BELEDİYE BAŞKANI SERVİSE ALINDI

Bartın'da MHP´nin Ankara´daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Sabah saatlerinde Ankara'daki MHP il teşkilatının toplantısı için yola çıkan midibüs yolda kaza yaptı. Kazayla ilgili gerekli incelemeleri yaptık. Kazayı her yönüyle değerlendiriyoruz. Buna hız mı, yoksa yol mu sebep oldu, araştırmaya başlandı. Kazada midibüste toplam 21 kişi vardı. Bunlardan 19'u yaralı 3'ü ameliyata alındı. 2 kişi de hayatını kaybetti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın sağlık durumu iyi şu anda serviste tedavi ediliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

KAZADA YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, il teşkilatından Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Perihan Üre, Serkan Üre, Sevcan Üre, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız ve Nevzat Çelik ile otobüs şoförü Ramazan Duduoğlu yaralandı.

Kazayı haber alan MHP il teşkilatı ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de Bartın Devlet Hastanesi önünde yoğunluk oluşturdu. Kaza sonrasında midibüs olay yerinden çekici ile kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-10-03 10:51:47



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