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MHP kafilesini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 19 yaralı MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Özgüroğlu: "Herkes şoktaydı. Ön camı kırıp yaralıları kurtardık"

İHA

MHP kafilesini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 19 yaralı MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Özgüroğlu: "Herkes şoktaydı. Ön camı kırıp yaralıları kurtardık"

Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Özgüroğlu kaza sonrası olay yerine geldiklerinde herkesin şokta olduğunu anlatarak, "Ön camı kırdık yaralıları kurtardık" dedi.
MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Bartın'dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir'in de olduğu 19 kişi yaralandı. Araçta bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç ise hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı haber alınca olay yerine ilk gelenlerden MHP Bartın Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Özgüroğlu, kaza sonrası yaşananları anlattı. Devrilen midibüsteki yaralıların şoka girdiğini anlatan Özgüroğlu, camı kırarak yaralıları araçtan kurtardıklarını ifade etti. Özgüroğlu, "Bize söylenen içeriden çıkan arkadaşların çoğu şoktaydı. Aniden direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın kaydığı söylendi. Kaza sonrası hemen geldik. Araba devrilmiş haldeydi. Ön camı kırdık. Can havliyle bağıran vardı. Kurtarılmayı bekleyenler vardı. Çoğu arkadaşlarımız şoktaydı. Kazanın farkında bile değiller. Ayakta olanları hemen aldık. Cenazelerimiz de AFAD, sağlık ekipleri gelince onlar aldı. MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın, Allah rahmet eylesin Bartın Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Kömeç, il yönetiminden arkadaşlarımız, kadın üyelerimiz vardı. 19 kişi vardı. Ben tam olarak sayıyı bilmiyorum. Bize söylenen rakam oydu. Belediye başkanımızın durumu iyiydi. Herhalde başı çarpmanın etkisiyle zedelenme vardı. Merkez ilçe başkanımız ile il başkanımız bizim yanımızdaydı. Çalışmalara katıldılar. İkisi de şoktaydı, sonra hastaneye gönderdik. Durumları da iyiydi" diye konuştu.
Kazada yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, İl Teşkilatı'ndan Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Perihan Üre, Serkan Üre, Sevcan Üre, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız ve Nevzat Çelik ile otobüs şoförü Ramazan Duduoğlu'nun hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il yönetiminde görevli Murat Sevilmiş'in cenazeleri ise cenaze nakil araçları ile hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza haberini alan yaralıların yakınları Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne akın etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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