Toplantıya giden MHP´lilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı (4)

KAZADA ÖLEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA KONUŞMUŞ
Bugün Bartın´da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını kaybederken, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ın da bulunduğu 19 kişi yaralandı.
10 gün önce Bartın Akmanlar mevkiinde Efe Tur´a ait otobüsün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, kaza sonrası olay yerine gelerek ekipleri koordine eden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç´in sosyal medyadan yayın yapan bir kanalda kazayla ilgili konuştuğu ortaya çıktı.
Daha önce yaşanan kazanın 2 kilometre gerisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ahmet Kömeç, otobüs kazasının ardından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunmuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-10-03 19:57:16
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