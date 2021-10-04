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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

İHA

Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi

Bartın’dan Ankara’daki MHP Bölge İstişare Grup Toplantısına katılmak üzere hareket eden midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (49) için Belediye binası önünde tören düzenlendi.
Hafta sonu Ankara’da gerçekleştirilen MHP Bölge İstişare Grup Toplantısına katılacak olan MHP Bartın teşkilatını taşıyan midibüs Esenyurt mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen minibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatını kaybederken aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da yer aldığı 19 kişi yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene; Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Parti Meclisi Üyesi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP MYK üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende Başkan Yardımcısı Kömeç’in özgeçmişi okundu. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından helallik alındı. Tören boyunca ayakta güçlükle duran Başkan Yardımcısı Kömeç’in eşi Zehra Kömeç, “Beni nasıl bıraktın. Canım benim, kuzum benim. Benim bir tanem, sana ne oldu böyle” diyerek gözyaşları içerisinde eşinin tabutuna sarıldı.
Okunan duaların ardından Başkan Yardımcısı Kömeç’in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Kömeç’in cenazesi Bartın’ın Cöcü köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam ettiği için törene katılamayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Belediye Başkan Yardımcımız değerli kardeşim Ahmet Kömeç için belediye binamız önünde cenaze töreni düzenlendi. Değerli dostumu, mesai arkadaşımı ve her şeyden önce kardeşimi ebediyete uğurladık. Başta ailesine, akrabalarına, mesai arkadaşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor ve sabır temenni ediyorum. Başkan Yardımcımız değerli kardeşim Ahmet Kömeç’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.” İfadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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