Kazada ölen belediye başkan yardımcısı için Bartın'da tören



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç (49) için belediye binası önünde tören düzenlendi. Kömeç'in tabutuna sarılan eşi Zehra Kömeç, `Sen bizi nasıl bıraktın, sana ne oldu böyle, evimizin parçasını aldın götürdün´ diyerek ağladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, Ankara´daki MHP bölge istişare toplantısına katılmak için dün midibüsle yola çıktı. Midibüs, Esenyurt mevkisine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Ahmet Kömeç´in cenazesi, sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak sirenler eşliğinde Bartın belediye binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Sinan Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, MHP MYK üyeleri, belediye personeli ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Zehra Kömeç, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun yanında, `Sen bizi nasıl bıraktın, sana ne oldu böyle, evimizin parçasını aldın götürdün´ diyerek gözyaşı döktü.

Öz geçmişi okunan Ahmet Kömeç, İl Müftüsü tarafından duaların okunması ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Göcü köyüne götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Kömeç, 2019 yılındaki yerel seçimlerde MHP´den belediye meclisi üyesi seçildi, aynı yıl belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Kazada hayatını kaybeden MHP Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Murat Sevilmiş de Tuna Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Asri Mezarlık´ta toprağa verilecek.

BELEDİYE BAŞKANININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, kazada yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ın yarın taburcu olacağı ve bir süre evinde dinleneceği bildirildi. Hastaneye kaldırılan 19 kişiden 16'sının taburcu olduğu 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-10-04 12:23:14



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