Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Akademik yıl açılış törenine katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 20212022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı.
Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 20212022 Akademik Yılı’nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek “Yükseköğretimde, bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitimöğretime başlamanın sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde eğitimöğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 20172018 eğitim öğretim yılında verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.
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