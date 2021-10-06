Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

DHA

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-SAADET Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haberi alan Yurtbay´ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
   DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-10-06 15:20:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret
YEREL HABERLER İlim Yayma Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret
Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Akademik yıl açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ...
5.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 5.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi yoğun bir ...
Meşrubat yüklü kamyonetin devrildi
YEREL HABERLER Meşrubat yüklü kamyonetin devrildi
2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf
MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu kez kamyon devrildi
YEREL HABERLER MHP'li kafileyi taşıyan midibüsün devrildiği yolda bu ...
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı
YEREL HABERLER Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza ...
Kazada ölen belediye başkan yardımcısı için Bartın'da tören
YEREL HABERLER Kazada ölen belediye başkan yardımcısı için Bartın'da ...
Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için belediyede tören düzenlendi
YEREL HABERLER Trafik kazasında vefat eden Başkan Yardımcısı için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.