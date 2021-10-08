Zonguldak Valisi Tutulmaz, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran da yer aldı. Bartın Üniversitesi bünyesinde bölgenin gelişimine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinen Vali Tutulmaz, Rektör Uzun’u katkıları dolayısıyla tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun ise yükseköğretim kurumlarının bulundukları şehirle birlikte bölgesel kalkınmanın en önemli dinamikleri olduğunu söyledi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin “Filyos Vadisi Projesi” odağında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı kapsamında yaptığı çalışmalardan da bahsederek “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında Üniversitemiz ihtisaslaşmaya hak kazandı. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine katkılar sunmayı hedeflediğimiz bu yolculukta tüm paydaşlarımızla birlikte gayret göstermekteyiz. Bu düşüncelerle ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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