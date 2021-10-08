Bartın'da itfaiye erleri yanan evdeki altınları sahibine teslim etti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye erleri 8 ay önce evlenen Nudiye Özen´e ait altınları kurtararak teslim etti.
Öğle saatlerinde Bartın´a bağlı Yanaz köyünde Sadettin Güney´e (57) ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar dışarıya çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Evin 2´inci katında söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri, odada bulunan altınları alarak, dışarıya çıkarttı. Altınların 8 ay önce evlenen Sadettin Güney´in kızı Nudiye Özen´e ait olduğu anlaşıldı. Altınlar itfaiye erlerince Nudiye Özen´e teslim edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2021-10-08 16:33:29
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