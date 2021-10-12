Bartın Üniversitesinde Erasmus+ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde Erasmus+ programı kapsamında 19 farklı ülkeden 48 üniversiteye yapılabilecek öğrenim ve staj hareketliliği konusunda bilgiler verildi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş tarafından bilgiler verildi. Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezinden Eda Akyüz tarafından işaret diliyle de aktarılan toplantıda 19 farklı ülke ve 48 üniversiteden 117 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliğinden bahsedildi.

Erasmus+ programının katılımcılarına birçok yönden önemli katkıları olduğunu ifade eden Yirmibeş, “Erasmus+ 20212027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği’nin hibe programıdır. Erasmus+ programı ile kişilere yaş, ve eğitim geçmişlerine bakmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Öğr. Gör. Yirmibeş, hareketliliklerden öğrenim ve staj olarak yararlanılabileceğinin de altını çizerek “Öğrenim hareketliliği kapsamında ECHE belgesi ve kurumlar arası anlaşmalarla öğrencilerimiz 2 ile 12 ay arasında hareketlikten yararlanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz staj hareketliliğiyle de yurt dışına gidebilmektedir. Öğrencilerimizin, yurt dışındaki bir işletmede, araştırma enstitüsünde, laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapabilmektedir. Diploma ekinde tanınan bu hareketlilik de 2 ile 12 ay arasında gerçekleştirilebilmektedir” diye konuştu.

Bazı iyi uygulama örnekleri üzerinden açıklamalarda bulunan Yirmibeş, doktora ve karma hareketlilikler, personel hareketliliği ve başvuru süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda ESC Avrupa Gönüllü Hizmeti/Avrupa Dayanışma Programı da tanıtıldı.

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