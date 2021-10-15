Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi Fındık ve kestane çuvalları ile tehlikeli yolculuk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi Fındık ve kestane çuvalları ile tehlikeli yolculuk

İHA

Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi Fındık ve kestane çuvalları ile tehlikeli yolculuk

– Bartın’ın Amasra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün koridor ve arka kısmının fındık ve kestane çuvallarıyla dolu olduğu fark edildi. Olası bir kaza, yangın gibi acil durumda yolcuların tahliyesine engel olacak çuvallar başka bir araca aktarılırken, firmaya 2 bin 372 TL cezai işlem uygulandı.
Kastamonu’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsü Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Amasra’da durduruldu. Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde jandarma ekipleri şoke eden bir manzara ile karşılaştı. Otobüsün koridor ve arka çıkış kapılarının olası bir kaza, yangın gibi acil durumda yolcuların tahliyesine engel olacak şekilde fındık ve kestane çuvallarıyla dolu olduğu fark edildi. Otobüsün koridoru dahil olmak üzere ikinci kapının basamaklarının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığı görüldü.
Olası bir kaza ya da yangın çıkması durumunda otobüste tahliye konusunda sorun yaşanabileceği ve bu durumun can güvenliğini tehlikeye atacağından dolayı otobüsün geçişine izin verilmedi. Çuvallar otobüsten indirilerek bir kamyonete yükledikten sonra otobüsün geçişine izin verilirken Jandarma ekiplerince otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar
YEREL HABERLER Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye ...
Bartın’da sonbahar manzaraları havadan görüntülendi Ağaç tünelde sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bartın’da sonbahar manzaraları havadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.