Barında çıkan kavgayı ayırırken göğsünden vurulup öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, işlettiği barda kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla göğsünden vurulan Ayberk Karagöz (31) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Olay saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak´ta meydana geldi. Bara gelen Eren G. (30) ile Taha Küçükoğlu (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taha Küçükoğlu´nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı. Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren G.,, Aybek Karagöz´ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu´nu ise omzundan vurdu. İhbar üzerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taha Küçükoğlu ise Bolu´ya sevk edildi. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz´ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayın ardından otomobille kaçan Eren G.,, polisler tarafından yakalandı. Silahı ırmağa attığını belirten Eren G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı´na bağlı dalgıç ekipleri, tabancayı bulmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-10-16 11:02:44
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