Bardaki silahlı kavganın zanlıları adliyede

Bartın'da bir barda çıkan silahlı kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Bartın kent merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan binanın 2’nci katındaki barda iddialara göre Eren G. (30) ve T.K. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga eden Eren G. ve T.K.’yı ayırmaya çalışan Ayberk Karagöz iddialara göre Eren G.’nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla göğsünden, T.K. ise omzundan vuruldu. Yaralılardan Ayberk Karagöz; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzundan yaralanan T.K. ise Bolu’ya sevk edildi.

Olay sonrası otomobil ile kaçan Eren G. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Eren G., 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayda kullanılan silahı ırmağa attığını itiraf etti. Silahın bulunması için çalışma başlatılırken Eren G. ve kardeşi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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