'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN´da, narkotik köpeği Cesur´un da kullanıldığı operasyonda jandarma ev, samanlık ve kovanlarda uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde Ş.Ö.´nün uyuşturucu madde bulundurduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği Cesur´un da kullanıldığı aramada ev, samanlık ve boş olan arı kovanlarının içerisine gizlenmiş küçük paketlerde 500 gram esrar, 10 gram reçine esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ş.Ö. cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-10-17 15:23:42



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