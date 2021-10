"Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi

410 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak organize edilen "Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri Bartın Ömertepesi Spor Salonunda yapılan gösteri ve ödül töreni ile

sona erdi.

10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın kapanış töreni Bartın Ömertepesi Spor Salonu’nda yapıldı. Her yıl Ekim ayında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yılda 410 Ekim tarihleri arasında çeşitli branşlarda yapılan müsabakalar ve etkinliklerle büyük coşku içerisinde kutlandı. Amatör Spor Haftası'nın kapanış töreninde 'Sporun enleri' ödül töreni gerçekleştirildi. Kapanış Töreni'ne Bartın Amatör Spor Kulüpleri

Federasyonu Başkanı (ASKF) Turgut Altınçubuk, Bartın Gençlik Spor, Spor Şube Müdürü Burhan Çetin, Bartın ASKF Yönetiminde Genel Sekreterlik görevinde bulunan Futbol İl Temsilcisi Esat Günaydın, Bartın ASKF Başkan Yardımcısı İsmail Ekerbiçer, Bartın Basketbol İl Temsilcisi Aydın Küknar, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Akyüz, Boks Milli takım antrenörü Muhammet Ali Kolu, Bartıngençlikspor ve Kemergücüspor’da yöneticilik görevini yürüten Adem Özbakan, Kemergücüspor yöneticisi Erkan Özşan, antrenör ve sporcular katıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Turgut Altınçubuk törende yaptığı konuşmada, “410 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanılan Amatör Haftasında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Bartın’da spor yapanlar hep bir araya geldi. Yapılan törenin ardından çeşitli branşlarda müsabakalarda derece yapanlara ödülleri verilecek. Sporculara destek veren ailelere de teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Gençlik Spor, Şube Müdürü Burhan Çetin de konuşmasında “Türkiye genelinde her yıl eş zamanlı olarak Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan Amatör Spor Kulüpleri Haftası bu yılda büyük coşku içerisinde kutlandı. Tüm branşlara faal olarak eğitimler çok amaçlı spor salonu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezinde yazkış devam etmekte. Tesislerimiz her kese açıktır, 7 den 70’e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu

Ödül töreninde sporcu ve antrenörlere plaket takdim edildi. Kapanış gününde yapılan 3x3 basketbol müsabakalarına 40 sporcu katılım sağlarken, dereceye giren sporculara madalya verildi. Sporun Enleri ödül töreninde ise Almanya Triatlonu Türkiye Şampiyonu Berrak Irmak, Judo Gençler Avrupa Şampiyonası 2’incisi Hasret Bozkurt, Kuşak Güreş Türkiye şampiyonu Arda Altaytaş, İşitme engelliler Güreş Dünya şampiyonu Ahmet Erfidan, İşitme

engelliler Güreş Dünya 2’incisi Bartu Akdemir ödül alırken, Sporun Enleri 2021’de ödül alan antrenörle ise şöyle oldu:

“Mustafa Uykan ( Judo), Kubilay Akbaş ( Güreş), Muhammet Ali Kolu ( Boks), Gökhan Dumlu (Güreş)”

Amatör Spor Haftası, Bartın'da çok sayıda turnuvalarla coşkuyla kutlandı. İl genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Masa tenisi, floor curling, basketbol ve eskrim branşlarında yapılan turnuvalarda sporculara madalyaları verildi.

