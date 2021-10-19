Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’nda “İyi Üniversite” fikri konuşuldu

İHA

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’nda “İyi Üniversite” fikri konuşuldu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’na katıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörleri katıldı.
Toplantının temel gündemi ve aynı zamanda bu birliğin kuruluş amacını da oluşturan “İyi Üniversite” fikri üzerine görüşlerini paylaşan YÖK Başkanı Özvar, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ni (BKÜB) ve hali hazırda 14 üniversitenin, yaklaşık 15 yıllık bir zaman zarfında gelişerek ve genişleyerek oluşturdukları kıymetli bir oluşum olarak gördüklerinin altını çizdi.
Bir yandan katma değer içeren nitelikli bilimsel araştırmalar yapmanın, diğer yandan da eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmenin, bu idealin en temel iki ayağı olarak ifade edildiğini aktaran Özvar, araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgi ile donanmış, disiplinlerarasılığın öneminin bilincinde bireylerden oluşan nesillerin; insanımızın ile milletimizin ve değerlerimizin ile medeniyetimizin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çekti.
İyi bir üniversitenin, eğitimaraştırma ikililiğine kapılmadan, piyasayı da bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini ifade eden Özvar, “Bu yaklaşımda, öncelik yerine eş zamanlılık esastır. Yani bu üç unsurun birlikte yürütüldüğü bir usul söz konusudur. Bir üniversite ne eğitimden ne araştırmadan vazgeçebilir” dedi.
Her bir kurumun “İyi Üniversite”nin işaret ettiği kapasite ve potansiyele sahip olduğuna ve dünya çapında bir başarı hikâyesi inşa edebileceğine inandığını kaydeden Özvar, “Birlik üyesi üniversitelerimizle birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının genel durumunu birlikte müzakere edeceğiz. Geleceğe ilişkin bazı yeni bakış açıları, perspektifler üretmeye çalışacağız” dedi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük binası Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türk Yükseköğretiminin hâlihazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentiler de konuşuldu.
Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yükseköğretim Kurulumuzun ortaya koyduğu vizyon ile üniversitelerimiz ülkemizin geleceğine değer katan bir yapıda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu durumun bir yansıması olan ‘İyi Üniversite’ fikriyle bilimsel üretkenlik başta olmak üzere birçok konuda önümüzdeki dönemde de başarı hikâyeleri yazılacaktır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de oluşturduğumuz iklim ve sürdürülebilir gelişim hedeflerimizle bu vizyona katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bizlere öncülük eden ve daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve değerli görüşleri için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaban domuzu sürüsü yavrularıyla birlikte köye indi
YEREL HABERLER Yaban domuzu sürüsü yavrularıyla birlikte köye indi
Bartınspor- Amasraspor’un müsabaka eşleşme kurası çekildi
YEREL HABERLER Bartınspor- Amasraspor’un müsabaka eşleşme kurası ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi Kadir Karapınar, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Kadir Karapınar, ...
UMKE gönüllülerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER UMKE gönüllülerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
2 günlük denetimlerde 49 aşısız yolcu tespit edildi
YEREL HABERLER 2 günlük denetimlerde 49 aşısız yolcu tespit edildi
Rektör Uzun: “Filyos Projesi bölgemizin ve ülkemizin gücüne güç katacaktır”
YEREL HABERLER Rektör Uzun: “Filyos Projesi bölgemizin ve ülkemizin ...
Küre Dağları Milli Parkı’nda yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı’nda yaban hayatı ...
"Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri ödül töreni ile sona erdi
YEREL HABERLER "Amatör Spor Haftası"' etkinlikleri ödül töreni ile ...
Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un Mevlid Kandili mesajı
Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri ...
Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından 2 ...
'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER 'Cesur'lu aramada kovanların içerisinde uyuşturucu ...
Bar sahibinin öldüğü kavgada 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Bar sahibinin öldüğü kavgada 2 kardeş tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.