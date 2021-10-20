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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Türkçemiz ve Yunus Emre” konferansı gerçekleştirildi

İHA

“Türkçemiz ve Yunus Emre” konferansı gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi tarafından UNESCO’nun 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınan “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla bir konferans gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesinin Bartın Valiliği, Türk Dil Kurumu (TDK), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonunun destekleriyle düzenlediği konferans ilgi gördü. Bartın Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Türkçemiz ve Yunus Emre” konferansının açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, “Yunus Emre, evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. Bugün, Yunus Emre’yi ve Onun mirası Türkçe’nin önemine vurgu yapıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinliğe telekonferans yöntemiyle bağlanan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümünde UNESCO tarafından alınan kararın önemine değindi.
Oğuz, “UNESCO’nun 1227 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 40. Genel Konferansında alınan karar gereğince ‘Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü’ Azerbaycan, BosnaHersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021 yılı ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Yunus, Türkİslam kültürü için önemli olduğu kadar aynı zamanda evrensel bir değerdir. Çağlar öncesinden bugüne seslenmiştir” diye konuştu.
Ardından geçilen konferansta Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin tarafından “Türkçemiz ve Yunus Emre” başlıklı bir konuşma yapıldı. Gülsevin, Türkçe’nin çok zengin bir dil olduğunu ifade ederek “Türk kültürü ve dili bir ırmağa benzetiliyor. Nereden çıktığını bilmediğimiz bu ırmak, dolaştığı bütün coğrafyayı beslenmiş ve beslemiştir. Bu bahsettiğimiz ırmak aktığı coğrafyanın şartlarına göre hareket ederek oraya katkılar sunar ve oradan aynı zamanda etkilenir. Doğu Türkistan, Kafkasya, Karadeniz veya Balkanlar’da Türk kültürü ve dili bu bahsedilen ırmak gibi akmış ve büyümüştür. Türkler gezdiği bütün coğrafyada yemeklerinden, giyiminden ve dilinden etkilenmiştir. Bu coğrafyalarda da aynı zamanda kendinden izler bırakmıştır. Çince, Rusça, Arapça ya da Farsça’da çok sayıda Türkçe kelime bulabilirsiniz. Aynı zamanda Türkçe’de de bu dillerden kelimeler vardır. Bu durum büyük bir zenginliktir” dedi.
Gülsevin, Yunus Emre'nin, Türkçe için öneminin çok büyük olduğunu vurgulayarak “Birçok kişi Türkçe konuştu ve yazdı. Bunlardan biri de Yunus Emre’dir. O yazdıklarıyla kendi halkının dilini yine kendi halkına çok iyi anlatmıştır. Yunus Emre, asırlardır hala dili ile yaşamaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Konferansın sonunda Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından Prof. Dr. Gülsevin’e katkıları dolayısıyla belgeleri takdim edildi.
Etkinlik, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Yunus Emre İlahileri dinletisi ile son buldu.

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