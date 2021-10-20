Tıraşçı, “Camilerimize 7 bin 800 adet imam kadrosu ataması yapılacak”

Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Osman Tıraşçı, yakın zamanda 7 bin 800 imam kadrosuna atama yapılacağını açıkladı.

Bartın Ulus İlçelerinde Mevlidi Nebi haftası “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Ulus ilçesinde Diyanet işleri başkanlığına bağlı 230 adet camilerinde yaklaşık 80 adet imam kadrosu açık olduğunun sorulması üzerine İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Osman Tıraşçı "İmkanlarımız doğrultusunda imam kadrolarımızı doldurmağa çalışıyoruz, bugün aldığımız habere göre 7 bin 800 adet dini görevli imam ataması müjdesi gelmiştir. Süreç başladı bugünden yarına hemen olmayabilir Ulus en fazla köyü olan İlçemiz. Dolayısıyla en kısa süre içerisinde boş olan imam kadrosu atamalarıyla kadro doldurulacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.