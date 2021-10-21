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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Bartın Üniversitesi'ne ziyaret

İHA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Bartın Üniversitesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı ve beraberindeki heyet Bartın Üniversitesinde devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı ile birlikte Strateji ve Bütçe Uzmanları Uğur Avşar ve Cihan Cenk Çiçek de yer aldı. İlk olarak Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u makamında ziyaret eden heyet Ağdacı Yerleşkesinin ardından Kutlubey Yerleşkesine geçerek incelemelerde bulundu. Burada yer alan Rektörlük Binası inşaatı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı, Kütüphane Binası, Merkezi Derslik ve yapımında sona gelinen bölgenin tek Akıllı Konferans Salonu başta olmak üzere eğitimöğretim, araştırma ve yaşam alanları gezilerek devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteğiyle inşa edilen Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanı”nı da yerinde gören Balcı ve beraberindekiler, tüm engelli bireylerin, ailelerinin, özel eğitim öğretmen ile öğrencilerinin yararlanacağı tesisin önemine vurgu yaptılar. Projenin eğitimsel ve sosyal sorumluluk boyutu kadar araştırma boyutuna da dikkat çekildiği ziyarette, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından kendi içinde bütünleşik olan projeyle engelli bireylere fiziksel, sosyal ve eğitim imkânlarının sağlanacağı vurgulandı.
Kutlubey Yerleşkesindeki incelemelerin ardından heyet, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile öğretim üyelerinin de katıldığı toplantıda “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik hazırlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.
Bartın Üniversitesinde “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” ekseninde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade eden Rektör Uzun, iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde bölgeden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmanın en temel amaçları olduğunu söyledi.
Rektör Uzun, “Geride bıraktığımız yıllar boyunca tüm bileşenlerimizin içerisinde yer aldığı bir yolculuğa ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla çıktık. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıştık ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bir yandan yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla nitelikli bireyler yetiştirirken diğer yandan ise bölgemizi önceleyen bir anlayışla ülkemizin hedeflerine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Uzun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı ile birlikte Strateji ve Bütçe Uzmanları Uğur Avşar ve Cihan Cenk Çiçek’e yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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