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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, 1. Su Şurası kapanış toplantısına katıldı

İHA

Rektör Uzun, 1. Su Şurası kapanış toplantısına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 maddelik Sonuç Bildirgesi’nin açıklandığı 1. Su Şurası kapanış toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kapanış toplantısına Rektör Uzun ile birlikte Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans aracılığıyla katıldığı törende, iklim değişikliği ve buna bağlı tabiat olaylarının gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde gerçekleşen bu çalışmanın önemine vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyette suyun hayat olduğunu, insanlık için hayati öneme sahip suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğinin de asla unutulmaması gerektiğini dile getirerek, “Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin insanoğlunun erişebildiği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir. Geçtiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için yapılan mücadele artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 100 yılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı, her geçen yıl daha da artacaktır. Sadece şu basit karşılaştırma dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye yeterlidir” diye konuştu.
İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık, seller ve orman yangınlarının su kaynaklarını kalite ve miktar yönünden etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdanın kaynağı olan tarım sektörünün suyun yüzde 70’ten fazlasını tükettiğini dile getirdi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, yedi ay süren yoğun çalışma sonunda belirlenen 28 maddelik Su Şûrası Sonuç Bildirgesini de kamuoyuyla paylaştı.
Gerçekleştirilen Su Şurası’nın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Su Şurası’nın önemine değindi.
Rektör Uzun, “Suya dair her konunun etraflıca tartışıldığı, ilgili bütün taraflarla müzakere edildiği ve su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin ele alındığı Su Şurası orta ve uzun dönemde stratejilerin belirlenmesi açısından önemli bir çalışma oldu. 7 ay boyunca yoğun bir gayretin gösterildiği Su Şura’nın Sonuç Bildirgesi ile ortaya konulan vizyon gelecek nesiller için oldukça değerli sonuçları olacaktır. Ortak akıl harekete geçirilerek geleceği gören bir anlayışla yapılan çalışmalara Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm bileşenlerimizle birlikte katkılar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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