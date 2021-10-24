Bartın'ın yaylalarında sonbahar güzelliği



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da sonbaharla birlikte ağaçlar sarı ve kahverenginin tonlarını almaya başlayınca ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yaylalara yürüyüş düzenleyerek, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bartın´ın Ulus ilçesi ile Karabük´ün Safranbolu sınırlarındaki Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte, doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonların hakim olduğu renklere büründü. Bin 700 rakıma ulaşan yaylalara yürüyüş düzenleyen doğa ve fotoğraf tutkunları, zirveden Karabük, Bartın ve Kastamonu´yu seyretme fırsatı buldu. Doğaseverler zirvede bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, sonbaharla oluşan renk cümbüşüne hayran kaldı.

30 kişiyle yürüyüş düzenlediklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Ömer Faruk Akçay, "Özellikle yüksek rakımlarda yeşilin ağaçların farklı renklerini görmek için buraya yürüyüş düzenledik. Karabük´ün ormanlarında bu şekilde sürprizlerle dolu olduğunu biliyoruz. Yürüyüş düzenleyerek, rahat ve hızlı bir şekilde bu güzelliklere erişme imkanımız oluyor. Bu bölgeden Karabük, Bartın ve Kastamonu´nun bazı yerleşim yerlerini tepeden izliyoruz. Bu alanlar yürüyüş rotalarına çok uygun. Yaz, kış ve sonbaharda en güzel şekilde doğa yürüyüşü yapılacak yerler. Bölgede bunun yanı sıra motor sporları, off-road ve fotosafari yapmak isteyenler için çok uygun bir yer, burası her zaman doğa ile iç içe olan insanları ağırlıyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-10-24 11:27:38



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