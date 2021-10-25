Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan sonbahar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlarda yaşanan renk cümbüşü Bartın Irmağı çevresinde de kendini göstermeye başladı. Kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan sonbahar manzaraları drone ile havadan görüntülendi.

Irmak kıyılarındaki ağaçların sarı ve kahverengi tonları Bartın Irmağı’nın suyuna da yansıyor.

Türkiye’nin üzerinde su taşımacılığı yapılabilen tek ırmağı olma özelliğine sahip Bartın Irmağı çevresinde vatandaşlar yürüyüş yaparak güzel havaların tadını çıkarırken ırmaktaki tekne turları ise gezi için şehre gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Yalı mevkiinde başlayan tekne turlarına katılan turist ve vatandaşlar Bartın Irmağı çevresindeki sonbahar manzaralarını yakından görme fırsatı buluyor. Orduyeri köprüsünün altından geçerek çağlayan mevkiine kadar ilerleyebilen teknelerle düzenlenen turlara katılanlar sonbahar manzaraları eşliğinde farklı bir atmosfer yaşıyor.

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