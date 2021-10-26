TÜSEB destekleri ve “Akıllı Ulaşım Teknolojileri” konuşuldu

Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı kapsamında düzenlenen seminerde TÜSEB’in sağlık alanına yönelik destekleri ve akıllı ulaşım teknolojileri konusunda bilgiler verildi.

Bölgenin en önemli organizasyonlarından biri olan Bartın Üniversitesi IV. ArGe Proje Pazarı’nda Türkiye’nin farklı şehirlerden araştırmacılar alanında uzman konuklarla bir araya geldi. Bu kapsamda TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığından Merve Demirözü tarafından gerçekleştirilen seminerde TÜSEB’in sağlık alanına yönelik destekleri hakkında bilgiler verildi.

Demirözü, “Sağlık Alanındaki Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Sürecinde TÜSEB’in Rolü” başlıklı konuşmasında TÜSEB’in ArGe destek süreçlerinden bahsederek “4 temel proje destek sürecimiz var. Bu proje programları ‘AcilKüçük Ölçekli ArGe Projeleri’, ‘ArGe Projeleri’, ‘Öncelikli ArGe Projeleri’ ve ‘Stratejik ArGe Projeleri’dir. Önümüzdeki dönemde girişimcilik ve kobilere yönelik iki çağrıyla bu destek programlarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Böylece sağlık alanında uçtan uca arge desteklerimizi sizlerle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

TÜSEB desteklerinin başvuru süreçlerini de aktaran Demirözü, “Genel olarak süreç, başvuru yapıldıktan sonra Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığındaki uzmanlar tarafından yapılan ön değerlendirme ile devam ediyor. Hakem değerlendirmesi olacak ise bir komisyon kurularak panelistler ya da hakemler belirleniyor. Eğer program uygun görmüyorsa direkt proje uzmanları tarafından hakemler ya da proje panelistleri belirlenebiliyor. Burada hakemlerin rolü, aslında başvuru yapılan alanda uzman olan kişilerin proje hakkında görüşlerini alabilmek. Bu süreçte bilimsel ve mali değerlendirmeler yapılıyor. Sonrasında bu değerlendirmeler komisyon tarafından sonuç listesine dönüştürülüyor. Ardından yapılan son bir değerlendirmeyle desteklenecek projeler netleştiriliyor” dedi.

Demirözü, “TÜSEB Bilgi ve Yönetim Sistemi” ve “Dünden Bugüne Proje Destekleri” konularında bilgiler de aktardı.

ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Akıllı Şehirler Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan ise “Akıllı Ulaşım Teknolojileri” başlıklı konuşmasını yaptı.

Akıllı şehir teknolojilerinin önemine değinen Dr. Gündoğan, “Evde, işte ya da yurtta her zaman bir ulaşım ihtiyacı var. İşte bu noktada birilerinin de görevi bu ihtiyacı sağlamak. Bunun sonunda ya trafik sıkışıklığı gibi sorunlarla karşılaşıyor ya da alternatif ve sürdürülebilir çözümler üretiliyor. Bunu sağlamak yerel idarecilerin görevidir. Ulaştırma mühendisliğinin temel fonksiyonu, lojistik de dâhil olmak üzere, insanların ulaşımını sağlamak. Aksi durumda istenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu olumsuzlukları yaşamış olan şehirler artık bundan vazgeçme yoluna gidiyorlar” şeklinde konuştu.

Dr. Gündoğan, ülkeler arasında bir karşılaştırmaya da giderek “Bizim gelişmiş ülkelerden bir farklı yönümüz var. Dikkat etmemiz gereken onların yaptıklarından ders almak. Gelişmiş ülkelerde nüfus sabit, hatta düşüyor. Yine gelişmiş ülkelerde ekonomi de sabit. Dolayısıyla araç sahipliği de aynı düzeylerde seyrediyor. Bizde de ekonomimiz geliştikçe insanlar araç almaya başlıyor ve araç aldıkça da bazı olumsuzluklar kendini gösteriyor. Şehirlerin akıllanması ve teknoloji hayatımızı kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

Seminer, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik’in konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesinin ardından son buldu.

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