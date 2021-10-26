Tunç” Yeraltı Barajında çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın şehir merkezi başta olmak üzere Amasra ile Abdipaşa beldesinin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözecek olan Bahçecik yeraltı barajının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Türkiye’de ilklerden olacak olan yeraltı barajının dünyada örneklerinin bulunduğunu da belirten Milletvekili Tunç,” Özellikle vadilerin daraldığı yerlerde baraj, gölet gibi yüzey depolamalarıyla birlikte tatlı yeraltı sularının havza aşağılarına giderek kirlenmesini önlemek veya akiferlerde daha fazla su depolayarak yerleşim birimlerine sağlıklı ve sürdürülebilir su sağlamak amacıyla yeraltı depolama projelerinin uygulamaya konulmuştu. Bartın'da bu uygulamalardan bir tanesi. İnşallah proje tamamlandığında yer altı barajı ile Bartın'ın 50 yıllık su sorununu da ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.