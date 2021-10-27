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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda korona virüs tedbirleri ele alındı

İHA

Okullarda korona virüs tedbirleri ele alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, okullarda uygulanan korona virüs tedbirleri ile okul güvenliği konuları düzenlenen toplantı ile ele alındı.
Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç’ın başkanlığında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda ilçe protokolü ve okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarının katılımıyla okul güvenliği ve korona virüs tedbirleri ele alındı.
Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeleri için, okul çevrelerinde uyuşturucu , uyarıcı madde ve açık sigara satışının önlenmesi, internet kafe , oyun salonlarının denetlenmesi, öğrencilerimizin okula devamlılığının takip edilmesi, okul çevrelerinde trafik levha ve uyarı sistemlerinin yenilenmesi, okul servis araçlarının denetlenmesi ve okullarda özel güvenlik ve kamera sistemlerinin kurulması, okulların fiziki eksiklikleri ile korana virüs kapsamındaki tedbirler ile ilgili hususlar ele alındı.
Görüş ve önerilerin alındığı toplantının sonunda konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Kılıç, " Eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik yaptığımız bu toplantıda okul aile birlikleri ile kurum, kuruluşların işbirliğini ve koordinasyonun artırılmasını amaçlıyoruz. Okullarımız ve öğrencilerimiz için güvenlik tedbirleri, ulaşım tedbirleri, sağlık tedbirleri vb. konularda gerekli önlemlerimizi alarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin daha kaliteli bir eğitim hayatı sürdürmesini hedefliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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