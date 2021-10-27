Milletvekili Tunç ve Vali Güner Ankara'da temaslarda bulundu

Bartın Valisi Sinan Güner beraberinde TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile birlikte Ankara'da bakanlıklarda bir dizi temaslarda bulundu.

Vali Güner ve Milletvekili Tunç, Ankara temasları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, Bartın OSB’de kamulaştırma çalışmalarını tamamlanan 765 bin metrekare ilave alanın altyapı İnşaatı yapım işi ile ilgili taleplerimizi ileterek destek istedi.

Ziyaretleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da ziyaret eden Tunç, burada da Bartın'da bakanlığın yatırımlarını görüştü.

Vali Güner ve Tunç, Bartın'da meydana gelen sel nedeniyle Jandarma teşkilatının verdiği destekten ötürü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ziyaret ederek teşekkür etti.

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