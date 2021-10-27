Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) tarafından “SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi” eğitimi gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Sönmez Çakır tarafından verilen eğitimler iki gün sürdü. Eğitimlere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden akademisyenler katıldı.

Eğitimin ilk günü temel teorik anlatım ile ikinci günü ise tamamen uygulamalı bir temada gerçekleştirildi. Yapısal Eşitlik Modellerinin kurulmasında dikkat edilmesi gereken unsurların anlatıldığı teorik anlatımda katılımcılar; model kurma, kurulan modelin anlamlılığını test etmek için kullanılan değerleri yorumlama, en iyi değerlere ulaşabilmek için benimsenebilecek yaklaşımları belirleme konularında bilgilendirildi.

Eğitimin ikinci gününde ise program kurulumu, arayüz tanıtımı, aktif pencerelerinin yapılandırılması ve model çizimi konularına değinildi. Örnek veri setleri üzerinden en iyi uygulama örnekleri ile elde edilmesi gereken en uygun sonuçlar katılımcılara anlatıldı.

Kurs bitiminde katılımcılar; kurmuş oldukları modelleri çizme, modelin türünü belirleme, çizilen model üzerinde PLS algoritmasını çalıştırma, elde edilen sonuçları kontrol edebilmek için Bootstraping işlemi yapma, Mediatör etkileri analiz etme, yorumlama ve son olarak sonuçları Excel vb. programlara gönderme gibi işlemleri yapabilecek düzeye ulaştı.

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