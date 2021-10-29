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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kardeşe otomobilin çarptığı anlar kamerada

İHA

İki kardeşe otomobilin çarptığı anlar kamerada

Bartın’da otomobilin çarpması sonucu biri ağır olmak üzere iki kardeşin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özel İdare kavşağından Ağdacı istikametine gitmekte olan E.Y. idaresindeki 74 AZ 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.A. ve kardeşi 6 yaşındaki K.A.'ya çarptı. Çarpma anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada ağır yaralanan K.A’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kardeş daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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