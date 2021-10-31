DATÜB heyeti, Turizm Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi Başkan yardımcıları Şahismail Asiyev, Rasim Kuşaliyev, Özel 1 Nolu Talgar Lisesi müdürü Dildar Badalova, “Ahıska” gazetesi ve “Türk Birliği” dergisi baş editörü Rövşen Memmedoğlu ve beraberindeki Ahıskalı Türklerden oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Dışişleri Bakanlığı Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği’nin düzenlediği , 6. Türk Filmleri HaftasıAlmatı etkinliği kapsamında 2731 Ekim 2021 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yapılan görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyete DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Ahıskalı Türklere sağlanan istisnai vatandaşlık, uzun dönem ikamet izni, sıkıntılı bölgelerden iskanlı göç imkanlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarını iletti.

Kassanov konuşmasında, Kazakistan’da yaşayan halklar arasında Ahıskalı Türkler olarak gerek dernek gerekse de asamble çalışmalarında öncü olduklarını, 7 bölgede temsilciliklerin bulunduğunu, 36 cami, 18 spor salonu yaptıklarını söyleyerek, KazakistanTürkiye ilişkilerine katkı sunmaya, ellerinden geleni yapmaya bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi.

14 Kasım 1944 yılında Ahıska bölgesinden koparılarak Orta Asya’ya getirildiklerinde Ahıskalı Türklere Kazak halkının desteğinden de bahseden DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 200 bini aşkın sayısı ile Kazakistan’da ikamet eden Ahıskalı Türklerin dost ve kardeş Kazak halkı ile birlikte yaşadığını, çalıştığını söyleyerek bu kardeşliğin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Kazakistan’da hayata geçirilen eğitim faaliyetlerinden de bahseden Kassanov, Almatı’nın Talgar ilçesinde bulunan Özel 1 Nolu Talgar Lisesi hakkında bilgi vererek, bu okulun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahıskalı Türklere bir hediyesi olduğunu bildirmiştir.

Görüşme sonunda ise DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a hediye takdimi yapıldı.

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