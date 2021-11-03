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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı

İHA

Bartın’da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı

Bartın’da 12 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı.
Gölbucağı mevkiinde inşa edilen ve yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası hizmete girdi. 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 22 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip binada HakimSavcı otoparkı, personel otoparkı, resmi araç otoparkı, vatandaş otoparkı, 7 Hukuk Mahkemesi duruşma salonu ve 6 Ceza Mahkemesi duruşma salonu olmak üzere toplam 13 duruşma salonu bulunuyor. Bartın İcra Müdürlüğü de yeni Adalet Sarayı binasında hizmet vermeye başlayan birimler arasında yer alıyor.
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak yeni Adalet Sarayı binasının faaliyete geçmesiyle birlikte Bartın halkına daha ferah bir ortamda Adalet hizmeti sunulacağını ifade ederek, “Adliyemiz yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olup; Adliyemiz bünyesinde HakimSavcı otoparkı, personel otoparkı, resmi araç otoparkı, vatandaş otoparkı, 7 Hukuk Mahkemesi duruşma salonu ve 6 Ceza Mahkemesi duruşma salonu olmak üzere toplam 13 duruşma salonu bulunmaktadır. İcra işlemlerinin etkili ve verimli sunulabilmesi ve İcra Dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacı ile İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Bartın İcra Müdürlüğü, Pilot İcra Müdürlüğü olarak yeni Adalet Sarayında faaliyete geçirilmiştir. İnşallah Bartın halkımız daha ferah bir ortamda adalet hizmetini alacaktır” dedi.
Başsavcı Kaynak yeni Adalet Sarayının tamamlanmasında emekleri bulunan kişi ve kurumlara da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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