Bartın Üniversitesinden 6 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden 6 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, hindeks, hmindeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.



Bartın Üniversitesi'nden 6 isim listede yer aldı

2020 yılına ait yayın verilerinin değerlendirildiği listede “Yıllık Etki” kategorisinde 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Geçen yıl 2 isim ile listede yer alan Bartın Üniversitesi, bu yıl sayıyı 6’ya çıkarmayı başardı. Yayınlanan listede Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi yer aldı.

Yayınlanan listede aynı zamanda alan bazlı sıralamalar da yer aldı. Buna göre “Fiziksel Kimya” alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 241’inci sırada, “Yapı ve İnşaat” alanında Prof. Dr. Osman Gençel 157’inci sırada, “Malzeme” alanında Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı 4.415’inci, Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari 4.188’inci sırada, “Eğitim” alanında Doç. Dr. Ramazan Yılmaz 1.134’üncü sırada, son olarak “Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya” alanında Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ise 44’üncü sırada yer aldı.



“Gayretlerimiz sayesinde her alanda varlığımızı daha güçlü hissettiriyoruz”

Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde yapılan çalışmayla Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran öğretim üyelerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün daha iyi olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Üniversitemizde uygulamaya koyduğumuz bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan daha fazla söz ettirmeye başladık. Yaşanan değişim ve gelişimin en güzel örneklerinden bir tanesi de geçen yıl 2 isim ile dâhil olduğumuz “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine bu yıl 6 isim ile katılmamızdır. Ortaya koyduğumuz ilkeler ve gelecek vizyonu neticesinde ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimizle birlikte Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ve Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

