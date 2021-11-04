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MHP’den kazada hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı

İHA

MHP’den kazada hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı

MHP Grup İstişare toplantısına katılmak üzere Bartın’dan Ankara’ya hareket halindeki midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevilmiş için Mevlidi Şerif programı düzenlendi.
MHP Bartın İl binasında düzenlenen Mevlidi Şerif programına kaza sırasında midibüste bulunan ve yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Ercümet Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ve çok sayıda partili katıldı.
Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Akın; “Bir aile olarak sürdürdüğümüz birlikteliğimizin en acı günlerini yaşadığımız şu günlerde, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı dualarla anıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanlığımızda, geçtiğimiz ay benim de içinde bulunduğum otobüsün kaza yapması sonucu kaybettiğimiz Belediye Başkan Yardımcımız Merhum Ahmet Kömeç ve Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Yönetim Kurulu Üyemiz Merhum Murat Sevilmiş ile tüm şehitlerimiz için Mevlidi Şerif okuttuk. Partimizin İl ve İlçe teşkilatlarımızda görevli değerli dostlarımız ile değerli misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu gecemizde şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyor, aynı kazada yaralanan değerli kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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