Bartın Üniversitesinde akreditasyon çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda Peyzaj Mimarlığı için akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Bartın Üniversitesi 20192023 Stratejik Planı ile birlikte “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” ekseninde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde akreditasyon çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı ile itibariyle 5 programın akredite olduğu Bartın Üniversitesinde diğer bölümler için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programının yapmış olduğu başvuru neticesinde saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneğinden (PEMDER) gelen dış değerlendirici ekibin ziyaretleri üç gün sürdü. Saha ziyaretleri kapsamında öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. İlgili standartlar ile çok sayıda göstergeye dayalı kanıtlar incelenerek kültürel ve sportif alanlar gezildi. Yoğun şekilde devam eden görüşme ve ziyaretlerin ardından PEMDER heyeti Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

“Akreditasyon konusunda ciddi gayret gösteriyoruz”

Kalite ve akreditasyon konusunda çok ciddi mesai harcadıklarını ifade eden Rektör Uzun, gelinen noktada tüm bölümlerin akreditasyon konusunda hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sürekli iyileştirme mantığıyla kalite süreçlerine büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde verdiğimiz hizmetlerin belirli standartlar içermesi ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesi temel hareket noktamız. Bu noktada ciddi çalışmalar sürdürüyor, önemli hamleler yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirmeye alınması, akabinde akreditasyon sürecine dâhil edilmesi bizler için gurur vericidir. Bartın Üniversitesi olarak hazırladığımız ‘20192023 Stratejik Planı’ doğrultusunda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. Bu uzun soluklu süreci yöneten Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığımıza, kararlı duruşları ve kaliteyi önceleyen eğitim anlayışlarıyla Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla PEMDER heyetine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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