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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrenci projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrenci projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan Bartın Üniversitesi, “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen 52 projesiyle Türkiye’de üçüncü olmayı başardı.
Bartın Üniversitesinde “Sürdürülebilir Gelişim” ve “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefleriyle devam eden çalışmalar önemli başarıları beraberinde getiriyor. Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiği üniversitede, öğrenciler de başarılarıyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında 2019 yılı ikinci dönemde 32 projesiyle üniversiteler arasında beşinci olan Bartın Üniversitesi, salgın sürecine rağmen 2020 yılının birinci döneminde desteklenen 27 projesiyle Türkiye’de ikinci olmuştu. 2020 yılı ikinci dönemde de başarısını katlayarak sürdüren Bartın Üniversitesi, 105 başvuru arasından kabul edilen 58 projeyle istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye’de dördüncü sırada yer almayı başarmıştı.
Bartın Üniversitesi üçüncü sıraya yükseldi
Sürdürülebilir gelişim stratejisiyle sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda da üreten bir üniversite olmanın hedeflendiği Bartın Üniversitesinde, 2021 yılı birinci dönem TÜBİTAK öğrenci projelerinde üçüncülüğe yükselmeyi başardı. “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında 96 projeyle en fazla başvuru yapan ikinci yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinin 52 projesi kabul edildi.
“Sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıştık ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zaman da üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek” dedi.
“Proje yapma kültürünü tabana yayıyoruz”
Bartın Üniversitesinde tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, “Öğrenci dostu bir üniversite olarak tüm çalışmalarımızın merkezine gençlerimizi alıyoruz. Öğrencilerimizi en önemli bileşenlerimiz olarak görüyor, onları dinliyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle gelişimlerini destekliyoruz. Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, insansız sualtı aracı üreten, roket tasarlayan, biyoteknoloji projeleri üreten, yaptıkları TÜBİTAK 2209 projeleriyle Üniversitemizi Türkiye üçüncülüğüne yükselten öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle gayretleri dolayısıyla öğrencilerimiz başta olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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